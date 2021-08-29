РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Около 8 тысяч человек посетили фестиваль «Симфония лета» на Певческом поле поселка Дубровицы Подольска, сообщил глава округа Николай Пестов.

Мероприятие проводилось 28 августа. Фестиваль «Симфония лета» за четыре года проведения полюбился жителям и гостям округа, обрел отличное «звучание» в регионе и теперь имеет статус областного. На фестивале выступили более 600 человек.

На фестивале выступили солисты московского областного государственного академического театра «Русский балет», Подольская филармония, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», балетная студия ЦДТТ «Синяя птица», симфонический оркестр «Золотой век» под управлением Алексея Власова.

Были исполнены композиции из опер «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» и других, балета «Спящая красавица», музыка из любимых кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Покровские ворота», «Цирк», «Укрощение огня». Были сыграны произведения Чайковского, Рахманинова, Штрауса, Глинки, Дунаевского, Бабаджаняна, Петрова.

«Выражаю благодарность всем, кто приехал к нам в гости, кто подарил радость сопричастности прекрасному и вечному, уникальную возможность творческого и душевного общения», - написал Пестов в Instagram.