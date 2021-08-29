РИАМО - 29 авг. В столице возбуждено уголовное дело по факту ДТП на ЦКАД в новой Москве, в котором пострадали 5 человек. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Днем 28 августа на ЦКАД в поселении Краснопахорском водитель автомобиля MAN с полуприцепом Hapko врезался в автомобиль Mercedes-Benz, стоявший на обочине.

В результате пострадали водитель и пассажиры Mercedes, их госпитализировали. Среди пострадавших было двое детей.

Из-за ДТП было ограничено движение по одной из двух полос.

По факту аварии возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.