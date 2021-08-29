РИАМО - 29 авг. Грузовая машина Hyundai Porter сбила девушку, переходившую дорогу у дома 4 по улице Гаврикова в столице по нерегулируемому пешеходному переходу, она скончалась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы работают на месте трагедии. По факту аварии будет организована проверка.

Как уточняет пресс-служба московского Дептранса, для движения машин на дороге свободна одна полоса. Водителям рекомендовали по возможности объезжать район ДТП.

Также автолюбителям столицы напомнили, что около пешеходных переходов следует быть очень внимательными. Особенно это важно в преддверии начала учебного года, так как на дорогах появится большое число детей и подростков.