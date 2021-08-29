РИАМО - 29 авг. Полицейские в аэропорту Шереметьево задержали пассажира рейса Москва - Симферополь, который нецензурно ругался. В отношении нарушителя составили протокол, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В воскресенье в дежурную часть полиции в Шереметьеве сообщили, что в автобусе при доставке пассажиров на рейс Москва - Симферополь нужен наряд полиции из-за неадекватного поведения человека.

Выяснилось, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью. Его доставили в дежурную часть. Признаков алкогольного опьянения у него не выявили.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.