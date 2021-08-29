РИАМО - 29 авг. Бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину из квартиры на улице 20 Января в Можайске, у пострадавшего было несколько ножевых ранений, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали за данное преступление ранее судимого мужчину 1989 года рождения. Преступление было совершено в ходе ссоры.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».