РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Казаки помогают следить за порядком на фестивале «Славянское подворье» в поселке Дубровицы в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

На Певческом поле в поселке Дубровицы в воскресенье с самого утра проходит XII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье». На нем работают различные площадки: экоподворье – сельскохозяйственная выставка, музейный квартал, ярмарка народных промыслов, игровая зона аттракционов, различные фудкорты, а также традиционные тематические подворья учреждений культуры. За общественной безопасностью следят как сотрудники правоохранительных органов, так и МЧС, и скорой медицинской помощи.

«Большую помощь оказывает и казачество. В частности, казаки помогают обеспечивать охрану, по ночам они следили за тем, чтобы никто не повредил сцену, а также за охраной дорогостоящего оборудования», - сказал Денисов.

На главной сцене фестиваля выступит свыше 90 коллективов, а общая численность участников составит около 1500 человек. Гости увидят концерт государственного оркестра «Гусляры России», а также гала-концерт фестиваля «Троицкие обереги». Завершится фестиваль фаер-программой и фейерверком.