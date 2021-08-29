РИАМО - 29 авг. Более 70 фермеров, которые собрались утром в воскресенье на площадке фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в Истре, отметили великолепную организацию фестиваля и добавили, что за 6 лет проведения мероприятия фестиваль 2021 года стал лучшим. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Фермеры отметили, что шатры на фестивале расставлены грамотно. Они также назвали пожелания по проведению мероприятия в следующем году.

Модераторами на собрании фермеров стали и. о. министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко и глава КФХ Олег Сирота.

Воскресенье – последний день проведения фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в деревне Дубровское. В фестивале принимают участие порядка 400 фермеров. Площадки будут работать до 20:00. Вход свободный.