РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Ежегодный фестиваль «Славянское подворье» открылся на Певческом поле в поселке Дубровицы городского округа Подольск, зрители могут увидеть выступления рекордного числа коллективов из различных уголков страны, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

На Певческом поле в поселке Дубровицы в воскресенье с самого утра проходит XII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье». На нем работают различные площадки: экоподворье – сельскохозяйственная выставка, музейный квартал, ярмарка народных промыслов, игровая зона аттракционов, фудкорты, а также традиционные тематические подворья учреждений культуры.

«Фестиваль «Славянское подворье» с каждым годом становится все интереснее и интереснее и недаром он получил статус областного. Данное мероприятие мы проводим в 12-й раз и многое из того, что было ранее – мы сохранили и сегодня. На нашей главной сцене с самого утра и до вечера будут звучать народные песни и танцы», - сказал Денисов.

Он добавил, что на Славянской улице 13 учреждений культуры представляют свои подворья с анимационной и игровой программой. А в игровой зоне можно найти развлечения на самый различный вкус.

«Более того, даже на Трапезной улице разместилось огромное количество точек питания, которые оформлены в едином стиле», - уточнил Денисов.

В текущем году особенно подошли и к отбору участников ярмарки народных промыслов. Музеи, библиотеки и учреждения дополнительного образования представили свои выставки, программы и мастер-классы.

На главной сцене фестиваля выступят свыше 90 коллективов, а общая численность участников – составит около 1,5 тыс. человек. Более того, среди коллективов будут гости из различных уголков страны. Гости фестиваля увидят концерт государственного оркестра «Гусляры России», а также гала-концерт фестиваля «Троицкие обереги». Завершится фестиваль файер-программой и фейерверком.