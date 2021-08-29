РИАМО - 29 авг. Днем в воскресенье в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково и в подмосковном Жуковском задержаны и отменены 37 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 4 рейса задержаны. В Домодедове 18 рейсов задержаны, 5 отменены. В Шереметьеве задержали 5 рейсов, 3 отметили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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