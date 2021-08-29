РИАМО - 29 авг. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия лидирует в областях ракетного двигателестроения и разработки ядерной энергетики в космосе. Об этом сообщает Газета.ru.

Он пояснил, что развитие данной сферы сейчас происходит в 3 направлениях — военный космос, прагматичный космос и научный космос.

По его словам, Россия двигается вперед в космической отрасли без оглядки на кого-либо. Стране не нужна гонка вооружений, так как у РФ есть своя космическая программа.

«Сейчас мы просто не видим смысла бегать за американцами», — подчеркнул Рогозин.