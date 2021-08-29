РИАМО - 29 авг. В столице лето было «персиковым» по температуре, которая по итогам сезона на 2,5 градуса превысила климатическую норму, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, по итогам лета в городе отмечается небольшой дефицит осадков, он не превышает 10%.

«Лето в Москве было на редкость хорошим, «персиковым», как я и прогнозировал весной», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что июнь в мегаполисе был на 3,2 градуса теплее нормы, при этом количество осадков до нормы не дотянуло (63 мм), в июле положительное отклонение по температуре составило 2,5 градуса, осадков выпало еще меньше, чем в первом летнем месяце и по климатической норме (43 мм)

При этом в августе отмечается большое количество осадков. В городе уже выпало 105 мм, что с прогнозируемыми до конца месяца осадками почти в 1,5 раза больше климатической нормы.

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