РИАМО - 29 авг. По факту гибели 4-летнего ребенка в результате дорожной аварии на трассе М-9 «Балтия» в Волоколамском округе возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

28 августа около 08:35 на 101-м км трассы М-9 «Балтия» машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии пострадала водитель машины, а 4-летний ребенок скончался.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

С начала года в Подмосковье произошло свыше 250 дорожных аварий с участием детей.