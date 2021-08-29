РИАМО - 29 авг. Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что 28 августа 7-летний мальчик вместе с матерью гулял у Конного пруда на ул. Фитаревской в Коммунарке. В это время на ребенка напала собака неустановленной породы. Животное было без поводка и намордника. Мальчику потребовалась помощь врачей.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины инцидента, оценит соблюдение требований закона об ответственном обращении с животными, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.