РИАМО - 29 авг. Российское правительство приняло распоряжение, согласно которому механизм государственных интервенций можно будет применять на рынке сахара. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Госинтервенции используются в качестве инструмента регулирования цен и поддержки производителей сельхозпродукции. Если стоимость продуктов низкая, то государство закупает у производителей товар в интервенционный фонд. Если произошел рост цен, то государство реализует продукцию, стабилизируя возникшую на рынке ситуацию.

Формирование государственного интервенционного фонда в России будет начато в следующем году.

Ранее российское правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан по поручению президента страны Владимира Путина. В частности, в рамках данной работы были скорректированы пошлины на некоторые сельхозтовары, появились инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.

Для оперативного реагирования на ситуацию с ценами на ряд продуктов была сформирована межведомственная рабочая группа. Ее возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.