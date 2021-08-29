РИАМО - 29 авг. Сезон высадки многолетников в столице подходит к концу, к началу осени в городе их станет около 1 млн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже выполнено более 90% от общего объема работ по высадке многолетников. Полностью завершить их планируется до сентября. Для украшения столицы ежегодно выращивается свыше ста сортов многолетних растений. Ассортимент культур разнообразен и рассчитан таким образом, чтобы период декоративности цветочных композиций продолжался максимально долго — с ранней весны до поздней осени», — сказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Как правило, многолетние цветы сочетают с однолетними. Подобные клумбы можно встретить на Манежной площади, в Ильинском сквере, на Ленинградском шоссе, подходах к ВДНХ, в парках «Алексеевская гора» и Северного речного вокзала.

Разноцветные композиции из многолетников встречаются реже. Однако полюбоваться ими можно в скверах на Триумфальной площади и Кутузовском проспекте, а также в парке Победы.

Самый необычный подобный цветник расположен на Манежной площади. Он занимает почти 900 кв. метров, там растения высажены в форме восточных орнаментов — арабесок. Более 50 тыс. цветов входят в эту сложную композицию. Здесь растут астильба Арендса, итальянская астра, буэнос-айресская вербена, физостегия, шалфей, изящная бегония, приморская цинерария, зональная пеларгония и​ другие растения.