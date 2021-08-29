РИАМО - 29 авг. С начала года в Москве решили более 40 тыс. обращений граждан, связанных с ненадлежащим уходом за зелеными насаждениям, все сообщения поступили через портал «Наш город», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В этом году таких обращений поступило в 1,5 раза больше, чем за прошлый год.

«Комплексное благоустройство города невозможно без устранения локальных проблем. Портал «Наш город» создан как раз для решения таких небольших, но важных вопросов, причем в кратчайшие сроки и при активном участии самих жителей. Чинятся кровли и лифты, благоустраиваются дворы, приводятся в порядок остановки общественного транспорта», — уточнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что постоянный приток числа пользователей портала и доступных тем свидетельствует о востребованности ресурса.

Чаще всего горожане жаловались на полное или частичное отсутствие травы на газонах, а также на вытоптанный или заезженный газон. В этом году решили свыше 17 тыс. подобных обращений.

Кроме того, москвичи жаловались на усохшие деревья и кустарники. С мая по сентябрь специалисты занимаются вырубкой таких растений. За этот год было выполнено 4,5 тыс. таких заявок. На третьем месте по числу обращений — некошеный газон.