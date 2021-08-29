РИАМО - 29 авг. В столице от коронавируса вылечились еще 1789 пациентов, с начала пандемии выздоровели после инфекции 1 442 955 человек. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

В столице за сутки выявили 1444 случая Covid-19, госпитализировали 451 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 302 заболевших.

За сутки скончались 52 пациента с коронавирусом, с начала пандемии в городе умер 27 351 человек с инфекцией.

С начала пандемии в Москве выявили 1 564 952 случая Covid-19.

Горожанам напомнили, что вакцинация от коронавируса является самым действенным способом победить пандемию. Привиться можно в поликлиниках или в местах работы выездных бригад.

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