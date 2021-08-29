РИАМО - 29 авг. В столице к сфере креативной индустрии имеют отношение свыше 1 млн человек, это порядка 15% от работающих в городе людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что многие горожане работают в сферах искусства, медиа, рекламы, дизайна и других креативных отраслях.

«По всей своей истории Москва всегда была креативным классом: 30% научных работников, огромное количество университетов. Если их не считать креативными, то я не знаю тогда, что такое креативность», - сказал мэр в видео, опубликованном на его персональном сайте.

Он отметил, что креатив – это не отрасль, а образ мышления, жизненные установки, чтобы создать что-то, чего еще никто не делал.

«В Москве 800 тыс. юридических предприятий. Попробуйте что-то сделать так, чтобы выбиться из этой массы, это же надо какое креативное сознание и какой талант иметь», - добавил мэр.

Он подчеркнул, что городские власти должны создавать в Москве пространство для жизни и творчества. В таком случае люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в столице.