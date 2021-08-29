РИАМО - 29 авг. Из квартиры на улице Космонавта Волкова в столице похитили ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 3,1 млн руб. Подозреваемых в краже задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 26 августа безработная женщина сообщила о краже личных средств из ее квартиры на улице Космонавта Волкова. Полицейские установили, что с 00:00 до 08:00 26 августа неизвестный проник в квартиру и украл ювелирные украшения и деньги. Материальный ущерб составил 3,123 млн рублей.

28 августа полицейские задержали на Покровской и Челюскинской улицах двух безработных женщин, которые были изобличены в совершении кражи.

Возбуждено уголовное дело.