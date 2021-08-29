РИАМО - 29 авг. В столице за сутки выявили 1444 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 564 952 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В столичных павильонах «Здоровая Москва» можно пройти обследование после перенесенной инфекции. Ранее из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса в павильонах проводили только вакцинацию от Covid-19.

Прививку от инфекции в городе можно сделать в поликлиниках и мобильных офисах вакцинации, которые работают в ТЦ, МФЦ.

В России за сутки выявили 19 286 случаев коронавируса, скончались 797 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 16 804 человека.

С начала пандемии в России выявили 6 882 827 человек с Covid-19, умерли 181 637 пациентов, вылечились от инфекции 6 148 250 человек.

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