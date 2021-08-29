РИАМО - 29 авг. В парке Декабрьского восстания на Красной Пресне в столице завершают ремонт здания кордегардии Пресненской заставы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в течение многих лет здание находилось в аварийном состоянии. Оно использовалось в качестве бытовки. Это уникальное здание – единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, которая сохранилась до наших дней.

Перед тем, как начать комплексное благоустройство парка Декабрьского восстания, здание осмотрели. Было решено восстановить его исторический облик.

Были обновлены инженерные коммуникации, устроена гидроизоляция, грунт уплотнен, цоколь отделан гранитом. Фасад отштукатурили, покрасили в белый цвет. Было устроено новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу. Специалисты также реконструировали несущие конструкции кровли.

Еще была восстановлена дымоходная труба, которая будет декоративной. Здание будет отапливаться современными надежными электрическими конвекторами.

Сейчас проводят внутреннюю отделку помещений, после чего будут установлены металлические двери с утеплением. В здании также поставят современные стеклопакеты в историческом стиле.