РИАМО - 29 авг. Пьяная ссора двух мужчин в поселке Снегири городского округа Истра закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавшего 1994 года рождения доставили в Дедовскую больницу с проникающим колото-резаным ранением.

За данное преступление полицейские задержали ранее судимого мужчину 1977 года рождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».