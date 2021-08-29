РИАМО - 29 авг. В Московской области с начала 2021 года на торгах было реализовано 996 земельных участков общей площадью свыше 1690 га под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Из общего числа реализованных земельных участков 125 было выставлено на продажу и 871 - в аренду.

Доход в бюджеты органов местного самоуправления муниципальных образований региона от реализации участков составил 218 млн рублей.

Московская область является одним из привлекательных регионов для жизни. На данный момент для любого желающего перебраться в Подмосковье на торги выставлено 417 земельных участков для строительства жилого дома.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.