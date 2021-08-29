РИАМО - 29 авг. В поселении Десеновском новой Москвы за счет средств инвестора построят школу на 1 тыс. учеников и детский сад на 225 мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разрешение на строительство действует до 19 сентября 2022 года. По окончании работ объекты передадут городу.

Общая площадь здания составит более 27 тыс. кв. метров. В трехэтажном блоке будут располагаться детский сад и начальные классы, четырехэтажное здание предоставят для учеников старшей и средней школы. У здания будут отдельные входы и собственная огороженная территория.

Площадь детского сада составит около 3,7 тыс. кв. метров. Его смогут посещать дети от 3 до 7 лет, всего 9 групп. В здании оснастят спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, а также медицинский кабинет и комнату для развивающих занятий, столовую и другие помещения.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет создана комфортная и доступная среда. На внутренней территории оборудуют игровые и физкультурные площадки для каждой группы и установят теневые навесы.

Средняя школа займет площадь более 24 тыс. кв. метров. Там оснастят кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, а также специальные помещения для занятий естествознанием, химией, биологией, физикой, программированием. В школе оборудуют классы робототехники, помещения для индивидуальных занятий, лекционные аудитории. Актовый зал сможет вместить 599 человек.

На территории школы обустроят прогулочные зоны для начальных классов, а также площадки для отдыха средней и старшей школы. Кроме того, там появятся пространства для занятий спортом. ​