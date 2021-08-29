РИАМО - 29 авг. Мошенники похитили более 817 тыс. рублей с банковского счета безработной женщины в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию 27 августа обратилась женщина, которая заявила о краже денег с банковского счета.

Было установлено, что 23 августа неизвестный, представившийся сотрудником банка, под предлогом сохранения денег завладел данными банковской карты потерпевшей и кодами из СМС. 27 августа злоумышленник украл со счета 817,5 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.