РИАМО - 29 авг. В столице при проверке документов мужчина оказал сопротивление и нанес телесные повреждения сотрудникам ДПС, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МВД РФ.

«В 05:20 сотрудники ДПС остановили транспортное средство для проверки документов, водитель повел себя неадекватно, оказал сопротивление и нанес сотрудникам телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел на Красноярской улице.

В отношении дебошира составлены протоколы об отказе от прохождения медосвидетельствования и о неповиновении законным требованиям полицейских.