РИАМО - 29 авг. В столице задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений на юго-востоке города, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ночью 28 августа в службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: Рязанский проспект, д. 68, корп. 1. На месте полицейские обнаружили раненого мужчину, его госпитализировали. У него выявили проникающее колото-резаное ранение груди справа, правосторонний гемопневмоторакс, непроникающее колото-резаное ранение груди слева.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Он был изобличен в том, что вблизи дома 76/2 по Рязанскому проспекту ножом нанес не менее двух ударов в спину пострадавшему.

По данному факту возбудили уголовное дело.