РИАМО - 29 авг. В финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, российская сборная сыграет с японцами, сообщает Газета.ru.

Игра начнется в 19:30 в воскресенье.

В полуфинале россияне выиграли у команды Швейцарии, а японцы обыграли сборную Сенегала.

Всего в турнире участвовали 16 сборных разных стран.

Официальным талисманом игр стала жар-птица Жаришка. Это первый официальный талисман в истории чемпионатов мира FIFA по пляжному футболу.

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве: билеты и расписание>>