РИАМО - 29 авг. У дома 82 в Чечерском проезде в столице столкнулись 2 машины, в результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

На происшествие выезжали спасатели Московского авиационного центра.

«По прибытии выяснилось, что в одном из автомобилей водителя зажало. Мы деблокировали его из машины, оказали первую помощь ему и двум другим пострадавшим в аварии людям», - сказал старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов.

Он уточнил, что спасатели вместе с федеральными аварийно-спасательными службами оградили место аварии. Последствия ДТП удалось быстро ликвидировать.

После оказания первой помощи пострадавших передали медикам.