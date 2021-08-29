РИАМО - 29 авг. Присутствие сферы услуг в экономике города становится заметнее, сейчас ее доля достигает 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве, как и в большинстве других городов, доля промышленности составляет порядка 16–18%, а доля услуг уже достигает 70%. Так, как и во всех городах мира. А сами услуги – это то, что касается человека напрямую», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». ​

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, в городе также действуют 113 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей в креативных индустриях, что составляет 54% общего числа компаний в стране в данной сфере.

По словам мэра, около 500 тыс. горожан работают в креативных индустриях, а всего вместе с сопутствующими сферами – порядка 1 млн москвичей.