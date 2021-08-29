РИАМО - 29 авг. В этом году в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы обустроят новую пешеходную зону с садовыми качелями и детской площадкой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Запанировано благоустроить территорию на Каширском шоссе — от дома 51 до дома 59 в районе Борисовского и Нижнего Царицынского прудов.

Там обновят фонари, дорожно-тропиночную сеть и проведут работы по озеленению.

Кроме того, в текущем году в столице благоустроят свыше 100 знаковых мест, территорий образовательных учреждений и улиц. В частности, работы проведут на набережных острова Балчуг, в пойме реки Чермянки, в сквере на Звездном бульваре.

С 2011 года в мегаполисе благоустроили свыше 760 парковых территорий, общая площадь которых составляет более 18,5 тыс. га.