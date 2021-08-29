РИАМО - 29 авг. В подмосковных поликлиниках устанавливают все самое современное оборудование, это входит в норму стандартного оснащения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье начали возводить поликлиники в Домодедове, Реутове, Коломне, офис врачебной практики в Воскресенске. Всего в 2021 году открыли 16 новых поликлиник и офисов врачей общей практики.

«Первичное звено - это самое сложное, поэтому туда мы направляем ресурсы и строим, и ремонтируем, и, если мы ремонтируем, это не значит, что ты покрасил стены. Ты должен оснастить всем современным оборудованием: томограф, УЗИ, рентген, КТ. Все это — норма стандартного оснащения поликлиники», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». ​

В Подмосковье реализуется программа «Наша поликлиника». Для комфорта жителей самые востребованные врачи, кабинеты УЗИ, КТ, которыми чаще всего пользуются, будут находиться на первых этажах. Везде появятся лифты, кондиционеры, Wi-Fi, удобные места для ожидания. По новому стандарту будут создавать и отдельный блок диспансеризации. Пилотный проект реализуют в 5 поликлиниках.

Помимо этого, особое внимание уделяется закупке машин для медицинских организаций. На этой неделе в городские округа передали еще свыше 100 машин неотложной помощи. С 2014 года парк автомобилей скорой помощи обновили на 70%. Было закуплено более 900 машин.

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