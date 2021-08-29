РИАМО - 29 авг. В Подмосковье для больниц и поликлиник закупили порядка 5 тыс. единиц современного медицинского оборудования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы полностью заменим аналоговое оборудование за следующие 3 года, это большие серьезные инвестиции», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что все цифровое оборудование имеет возможность удаленно передавать данные.​

В Московской области внедряют телемедицину, когда специалист может дистанционно проконсультировать пациента в самом отдаленном уголке региона.

По поручению губернатора в Подмосковье продолжается большая модернизация сферы здравоохранения, чтобы качественная медицина была доступна для каждого жителя.

До конца сентября в областные больницы поступит 69 аппаратов ультразвуковой диагностики. Медтехнику будут применять для диагностики заболеваний репродуктивной системы, сердца, сосудов и других.

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