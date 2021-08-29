РИАМО - 29 авг. Занятия в школах столицы в этом учебном году планируется проводить в очном формате, за лето в городе усовершенствовали электронные системы образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что были введены новые системы в Московской электронной школе, появились персональная настройка траектории обучения, портфолио, электронный дневник. Также стали доступны новые возможности для подгрузки лучшего образовательного контента, в том числе с частных платформ, с которыми городские власти заключили соглашение.

«Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

Он напомнил, что за прошлый учебный год московские ребята достойно сдали ЕГЭ и экзамены, а еще блестяще выступили на российских и международных олимпиадах. Эти результаты превосходят предыдущие, что говорит о том, что Москва сохраняет уровень образования.

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