РИАМО - 29 авг. На 53-м км трассы М-2 «Крым» в городском округе Подольск столкнулись 7 машин, в результате аварии погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На дороге в попутном направлении столкнулись 3 фуры, 2 «Газели» и 2 легковые машины. Движение транспорта на трассе было ограничено.

В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.

К ликвидации последствий аварии привлекали 24 человека и 8 единиц техники.