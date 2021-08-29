РИАМО - 29 авг. В Подмосковье и столице в воскресенье будет переменная облачность без осадков, максимальная температура составит плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов, в Московской области - плюс 23-27 градусов. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет 749 мм рт. ст. Количество кислорода в воздухе прогнозируется в районе 50%.

Погода в регионе ожидается комфортная. Геомагнитный фон будет от спокойного до слабо возмущенного.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>