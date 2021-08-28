РИАМО - 28 авг. Спортсменка из Подмосковья Елена Крутова в паре с Алексеем Леоновым завоевали бронзовые медали в командном турнире по стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В поединке за третье место россияне победили команду из Южной Кореи со счетом 132:127.

В соревнованиях участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА).

«Елена Крутова по-настоящему живет спортом, раньше она занималась пулевой стрельбой и тяжелой атлетикой, а медаль Паралимпийских игр завоевала именно в стрельбе из лука. Бронзовая награда Игр в Токио – это достижение, которое запомнится на всю жизнь», - подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.