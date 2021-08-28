РИАМО - 28 авг. В столичных парках до конца сентября будут открыты для посещения павильоны «Здоровая Москва», сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что за 2 недели 45 павильонов «Здоровой Москвы» посетили свыше 30 тыс. человек.
По его словам, самыми популярными павильонами стали объекты в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на «Ходынском поле».
Ранее Собянин отмечал, что особый акцент в работе павильонов «Здоровая Москва» будет сделан на выявление и профилактику осложнений после коронавирусной инфекции.
Как бесплатно проверить здоровье в парках Москвы в 2021 году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии