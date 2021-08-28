РИАМО - 28 авг. В столичных парках до конца сентября будут открыты для посещения павильоны «Здоровая Москва», сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Пока была напряженная ситуация с ковидом, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи. А с недавних пор там можно пройти обследование после Covid-19. Если с момента выздоровления уже прошло 2 месяца, лучше проверьтесь», - отметил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что за 2 недели 45 павильонов «Здоровой Москвы» посетили свыше 30 тыс. человек.

По его словам, самыми популярными павильонами стали объекты в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на «Ходынском поле».

Ранее Собянин отмечал, что особый акцент в работе павильонов «Здоровая Москва» будет сделан на выявление и профилактику осложнений после коронавирусной инфекции.

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