РИАМО - 28 авг. В парке Декабрьского восстания в центре столицы завершились работы по устройство цветников, общая площадь которых составила свыше 1 тыс. кв. м, было высажено более 5,1 тыс. растений. Об этом сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Цветочные группы появились у входа в парк и около мемориального ансамбля в память о революционных событиях 1905 года. Основу цветников составили многолетники.

Лидер по числу высаженных растений в парке – эхинацея. Для этой территории специалисты выбрали сорта цветов - пурпурная розовая и пурпурная. На втором месте - рудбекия блестящая, желтые цветы которой могут поднять настроение даже в пасмурный день.

Украшением цветников станет монарда. Гостей парка она порадует пышными белыми, небольшими ярко-малиновыми и темно-бордовыми цветками. Также специалисты высадили астильбы, иссоп и другие цветы.

На клумбах рядом со входом и возле мемориального камня часть пространства еще свободна. Поздней осенью там будут высажены кустарники, они органично дополнят цветочную композицию.

Обильное цветение на клумбах парка Декабрьского восстания порадует жителей и гостей мегаполиса следующим летом.

Парк Декабрьского восстания в Пресненском районе начали благоустраивать в мае этого года.