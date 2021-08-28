РИАМО - 28 авг. Строительство нового детского сада на 250 малышей началось в микрорайоне Дубки в Ступине, в основание здания заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В субботу прошло празднование 83-летия Ступина, в рамках которого провели церемонию закладки капсулы. В ней принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Детский сад будет строиться в рамках госпрограммы Московской области, завершить возведение здания планируется к апрелю 2023 года.

«Садик возводится на перспективу, так как в Ступине все дети от 3 до 7 лет и от 1,5 до 3 обеспечены местами в детсадах и яслях. Это говорит о том, что работа в округе выстроена правильно и профессионально», – отметил Брынцалов.

Глава Ступина Сергей Мужальских уточнил, что в округе вопросам образования уделяется особое внимание.

За последние 5 лет в Ступине были построены 2 школы на 875 учеников. Это позволило снизить число занимающихся во вторую смену с 9% до 6,6%.

Также Брынцалов поздравил жителей округа с 83-летием Ступина. Он выступил на празднике на главной площади города.

«В городе находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, но вместе с развитой промышленностью, это город красивый, зеленый, ухоженный, с развивающейся инфраструктурой», – сказал спикер Мособлдумы.

Он подчеркнул, что нынешние достижения Ступина - это огромная заслуга жителей. Благодаря упорному труду, таланту, любви и заботе жители делают город прекрасным и комфортным.