РИАМО - 28 авг. В Подмосковье партия «Справедливая Россия – За правду» уже приступила к обучению своих наблюдателей, которые будут работать на выборах осенью. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

27 августа в Бронницах прошел круглый стол на тему «Механизмы взаимодействия участников избирательного процесса». Мероприятие посетил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Игорь Чистюхин. Он отметил, что в период избирательной кампании политические партии, кандидаты и общественные организации должны совместными усилиями не допустить ситуации, чтобы жители Московской области ставили под сомнение итоги выборов.

«Предстоящее голосование и предстоящее наблюдение возлагает на нас ответственность за то, чтобы потом не было вопросов у наших соседей, наших друзей и знакомых к результатам голосования. За каждый голос нам предстоит вести честную борьбу», – сказал Чистюхин.

Он добавил, что партия «Справедливая Россия – За правду» уже начала обучение наблюдателей, и рассказал о новом федеральном проекте «Справедливый наблюдатель».

«Проект направлен на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также наблюдателей и членов УИК, которые будут участвовать на выборах. Цель проекта – подготовить кадры, которые будут защищать интересы партии и ее кандидатов, предотвращать нарушения в ходе выборов. И в Московской области мы активно над этим работаем», — пояснил Чистюхин.

Выборы

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы разных уровней. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».