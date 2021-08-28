РИАМО - 28 авг. Микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что коронавирус могли искусственно создать американцы. Специалист предположил, что в лабораторию в китайском городе Ухань вирус «подбросили». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Американцы не хотят признавать, что вирус SARS-CoV-2 — это их разработка. Именно ее они, возможно, планировали использовать в качестве биологического оружия. Но факты — упрямая вещь. Никакого природного резервуара для этого вируса нет. А статья в научном журнале Nature medicine от 2015 года есть, и там подробно описывается, как его создавали», — сказал Никулин.

По его словам, в статье говорилось о создании вируса из человеческого вируса SARS (вызывающего атипичную пневмонию) и коронавируса китайской летучей мыши. Эксперт считает, что в 2014 году испытания нового вируса перенесли в Китай и Швейцарию. Он напомнил, что первые вспышки эпидемии произошли в городе Ухань, на границах Швейцарии с Францией и Швейцарии с Италией.

Никулин полагает, что вирус в Ухань могли «подбросить».

Ранее разведка США представила доклад о происхождении коронавируса. В несекретной части документа речь шла о том, что вирус не создавался как биологическое оружие. По данным доклада, коронавирус мог попасть в человеческую популяцию в результате инцидента в лаборатории в городе Ухань и естественного контакта с зараженным животным.