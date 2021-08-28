РИАМО - 28 авг. На северо-западе Москвы в 2021 году появился новое общественное пространство, подходят к концу работы по благоустройству сквера возле театра танца «Гжель». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В сквере поменяли покрытие тротуаров и площади перед театром, там появились детская площадка, зона воркаута, столы для пинг-понга, новые фонари. В сквере посадили 50 деревьев и свыше 800 кустарников, разбили цветники, а еще привели в порядок газоны.

Театр танца «Гжель» был создан к 650-летию одного из самых известных русских промыслов — гжели. Основой песенно-танцевальных композиций театра являются народные мотивы. С помощью танца труппа театра знакомит зрителей с разнообразием народных промыслов России.

На северо-западе мегаполиса по программе «Мой район» благоустраивают скверы и пешеходные зоны. В СЗАО обустраивают детские и спортивные площадки, появляются газоны и цветники, а еще устанавливают новые светильники.