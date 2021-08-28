РИАМО - 28 авг. В городском округе Химки временно перекрыт участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В аэропорта Шереметьево из-за ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение путепровода на трассе. Специалисты уже начали устранять последствия аварии.

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут районе ДТП, а также объезжать место аварии.