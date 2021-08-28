РИАМО - 28 авг. Полицейские доставили в дежурную часть женщину 1978 года рождения, ее сняли с самолета рейса Москва – Сочи в аэропорту Домодедово из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Прибывшие на борт полицейские установили, что пассажирка 1978 года рождения во время рассадки в салоне находилась, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа женщина отвечала грубой нецензурной бранью.

Ее доставили в дежурную часть. В отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Данный инцидент произошел 12 августа.