РИАМО – 29 авг. Обновленные причалы Северного речного вокзала столицы приняли свыше 500 тыс. пассажиров с начала сезона навигации. Причалы могут одновременно принимать 34 судна, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За период с 24 апреля отмечено более 8 тыс. подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тыс. человек», — сказал Бирюков.

Большинство пассажиров выбирают прогулочные маршруты. На выходных ежечасно на такие маршруты отправляются по 6 теплоходов.

Бирюков напомнил, что в прошлом году обновили 17 причалов в рамках масштабной реконструкции речного вокзала. 11 причалов – для швартовки круизного флота, 6 причалов – для прогулочных судов.

В короткие сроки на Северном речном вокзале углубили и укрепили дно, капитально отремонтировали подпорную стенку причалов и лестничных сходов, проложили кабельную канализацию, трубопровод водоснабжения судов, обустроили удобные и современные павильоны досмотра.

Причалы сейчас могут одновременно принимать 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов. Сотрудники диспетчерской ГБУ «Гормост» расставляют суда по местам стоянки с учетом их осадки, технических характеристик, глубины причалов. Диспетчеры также организуют отшвартовку и отправление судов вовремя.

Во время реконструкции причалов создали современную систему водоснабжения и электроснабжения судов. Электроэнергию могут одновременно получат 24 судна. Работают 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.

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