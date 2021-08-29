РИАМО – 29 авг. В Коломне в воскресенье пройдет фестиваль-конкурс событийного туризма «Лука-море!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие пройдет на площадке рядом со скульптурой «Счастье наше луковое» в селе Мячково.

На фестивале проведут чемпионат по куриным бегам, конкурс соломенных скульптур, ремесленную ярмарку и другие активности. Кроме того, будут организованы мастер-классы и концерт.

Начнется фестиваль в 11:00, торжественное открытие запланировано на 12:00. Приехать на фестиваль можно на автобусах №27, которые курсируют от автостанции «Старая Коломна». Они отправляются из Коломны в 10:30, 11:10, 12:05, 13:00, 14:10. Из Мячкова-1: в 12:09, 12:59, 14:12, 15:04, 15:49 и 16:34.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Подмосковье».