РИАМО – 29 авг. На площади у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в воскресенье в 18:00 состоится показ спектакля в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Жители и гости Сергиева Посада смогут посмотреть спектакль «Евгений Онегин» Чайковского в постановке гендиректора - худрука театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана. Для театра этот спектакль является знаковым, так как на нем «вырос» ряд поколений звезд театра. Главные роли в постановке всегда играли молодые артисты. Кроме того, спектакль был показан в Испании, Израиле, Франции, Польше, Австрии. Постановка была принята с успехом.

В спектакле сыграют ведущие солисты и молодые звезды театра.

За время проведения фестиваля свыше 20 тыс. человек в Серпухове, Дмитрове и Коломне посмотрели оперы «Борис Годунов», «Алеко», «Царская невеста» и «Мазепа».

Вход на фестиваль свободный. На мероприятиях соблюдают все антиковидные меры безопасности.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» начался 21 августа в Серпухове. 28 августа спектакль был показан в Дмитрове.

Одной из главных задач фестиваля является привлечение внимания к сохранению православных святынь. За время проведения фестиваля постановки показывали у стен храмов и монастырей в Коломне, Можайске, Сергиевом Посаде и других городах региона.

Фестиваль является уникальным проектом в Подмосковье. В прошлом году концерты в рамках проекта проводил народный артист России Дмитрий Певцов. Так, на Соборной площади в Можайске был организован благотворительный гала-концерт солистов Большого театра и московского театра «Новая опера». На нем выступили Владимир Кудашев, Виктория Шевцова, Сергей Писарев и другие артисты.

Средства, которые собрали в ходе того концерта, были направлены на восстановление Ново-Никольского храма.