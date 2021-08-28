РИАМО - 28 авг. Директор Театра на Таганке, заслуженная артистка России Ирина Апексимова рассказала, что в новом сезоне зрителям представят постановку режиссера Марфы Горвиц «Урожай» по пьесе Павла Пряжко, балетмейстером спектакля выступит Анна Абалихина, сообщает «Вечерняя Москва».

«Кроме того, под Новый год в «Содружестве актеров Таганки» состоится премьера мюзикла «Онегин», неоднократного лауреата премии «Золотая маска» Алексея Франдетти», - сказала Апексимова.

Она добавила, что в 2021 году театр открыл сезон раньше обычного - 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого.

«Начать сезон раньше мы решили с особым прицелом. Труппе необходимо подготовиться: на 30 сентября, в день рождения Юрия Любимова, у нас запланирована премьера спектакля «Земляничная поляна» по Ингмару Бергману», - уточнила Апексимова.

Также актриса рассказала, что мечтает сняться в «Крестном отце», но не уточнила в какой роли.