РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 авг. В парке «Константиновский» в Домодедове стартовал фестиваль уличного кино в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Сегодня у нас в парке «Константиновский» проходит фестиваль уличного кино. У нас будут показаны три фильма: «Конек-горбунок», «Огонь» и «Пальма», - сказала заведующая культурно-массовым отделом домодедовских парков Елизавета Агапова.

Акция началась с детской игровой программы, после чего начался показ фильмов.

В Подмосковье акция «Ночь кино» пройдет на 250 площадках.